В Мордовии прошел fashion-показ коллекций в рамках отборочного этапа межрегионального фестиваля

8 августа в Центре национальной культуры села Старая Теризморга состоялся отборочный этап межрегионального фестиваля «Даньшино - территория возрождения» в рамках проекта «Фестивальный транзит – Россия: Республика Мордовия – Пензенская область».

Отборочный этап проводился по двум номинациям - национальный fashion-показ и фестиваль самобытных мордовских коллективов/ансамблей. Участниками стали профессиональные и любительские творческие коллективы городских, сельских и районных учреждений культуры, солисты, а также дизайнеры-модельеры, специализирующиеся на создании традиционных мордовских костюмов.

Модельерами в рамках fashion-показа были представлены 13 модных коллекций. Гостем мероприятия стала делегация из Китайской Народной Республики - участники арт-резиденции «Мордовия-Китай». Иностранцы стали зрителями отборочного этапа и познакомились в Центре национальной культуры с мордовским колоритом.

Финалисты покажут свои номера уже 31 августа на межрегиональном фестивале «Даньшино – территория возрождения» в Белинском районе Пензенской области.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.