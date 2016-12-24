Новый чат-бот поможет разобраться в культурных мероприятиях, которые доступны по Пушкинской карте

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере запустил чат-бот, который поможет молодежи сориентироваться в множестве культурных событий, которые можно посетить по Пушкинской карте.

Напомним, что Сферум является сервисом для образовательных целей, где школьники, учителя и родители могут взаимодействовать друг с другом в едином защищенном пространстве. Это цифровой инструмент, который позволяет сделать образовательный процесс более эффективным и современным.

«Мы постоянно развиваем Сферум в соответствии с пожеланиями пользователей, чтобы сервис был полезен и предоставлял уникальные цифровые инструменты. Запуск чат-бота Пушкинской карты позволит нашим пользователям, не выходя из Сферума находить интересные культурные события, как в родном городе, так и в поездках по России», – прокомментировал вице-президент по стратегическим проектам «ВКонтакте» Рустам Хайбуллов.

Чтобы найти подходящее культурное мероприятие, нужно открыть чат и указать свое местоположение. Бот предложит все актуальные события в регионе на ближайший период, перейти к покупке билетов можно прямо из чата. Также бот оснащен инструментами ИИ и может запоминать предпочтения пользователя. Нужно лишь нажимать «мне нравится» под интересующими вас мероприятиями, и чат-бот сможет сформировать индивидуальную подборку рекомендаций.

Новый инструмент будет полезен как молодежи в возрасте 14-22 лет, так и педагогам, которые хотят организовать досуг для своих учеников.