В Саранске расследуют уголовное дело по факту избиения участника СВО и хищения у него денежных средств

По информации Следственного комитета по РМ, в настоящее время установлены личности двух участников грабежа.

По данным следствия, рано утром 31 мая этого года на улице Васенко в городе Саранске двое неизвестных напали на ранее незнакомого 27-летнего участника специальной военной операции, избили его и стали требовать передачи денежных средств. После этого через мобильный телефон потерпевшего, используя интернет-приложение банка, перевели себе 20 тысяч 200 рублей. Деньги нападавшие впоследствии обналичили и поделили между собой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан и заключен под стражу, ему уже предъявлено обвинение. В рамках расследования была также установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Саранска. В связи с этим, уголовное дело из республиканского МВД для дальнейшего расследования передано в следственные органы СК России.

В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося.