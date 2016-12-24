Жители Мордовии могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0». Жители Мордовии могут продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие в медиа. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование». Заявку можно подать на сайте до сентября.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За три сезона он объединил более 150 тысяч блогеров из 89 регионов России.

«Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году составляет более 15 миллионов рублей. Каждую из тематик 12 спецноминаций сопроводит крупный партнер и мы рады, что с проектом «ТопБЛОГ» хотят сотрудничать как профильные медиа, PR и маркетинговые организации, так и федеральные ведомства, крупнейшие вузы, госкорпорации, крупные агентства и просветительские проекты. Это еще раз подчеркивает, что блогинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Жители Республики Мордовия активно участвуют в проекте с 2020 года: в первых трех сезонах участниками стали 726 жителей региона, пять из них объявлены финалистами и один вошел в число победителей конкурса для авторов полезного контента. В 2024 году 112 жителей региона уже подали заявку в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ». Теперь для всех жителей Республики Мордовия также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».

Конкурсантам предстоит выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира, каждую из которых представит крупная организация-партнер. Участвовать могут авторы контента с блогом от 500 подписчиков по разным тематикам и отраслям. Важно, что социальные сети, в которых ведется блог, должны быть разрешены на территории России. Участие на всех этапах конкурса бесплатное, без возрастных ограничений.

Каждый из блогеров сможет выбрать близкую к своему контенту спецноминацию, среди которых: «Наука и образование», «Путешествия», «Управление, экономика и общество», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия – страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Партнерами и держателями спецноминаций стали: АНО «Россия – страна возможностей», Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт люди», киностудия «Союзмультфильм», образовательная платформа Skillbox, Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

Каждый из партнеров подготовил для участников кейс-задание, связанное с отраслью деятельности организации. Самых ярких участников ждут полезные призы и карьерные возможности в медиа.

Победители трека «Спецноминации 2.0» будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где лично познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке и получат награду и официальный статус победителя четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте https://topblog.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте (https://vk.com/topblog_rsv) и Telegram (https://t.me/topblog_rsv).