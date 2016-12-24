Глава Мордовии поздравил семью Поросёнковых с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Артём Здунов отметил в телеграм, что Поросёнковы - известная в районе и республике врачебная династия.



«Большую и дружную семью Поросёнковых из посёлка Ромоданово поздравляю с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года»!

У Александра Владимировича и Галины Алексеевны двое детей и пятеро внуков. В День семьи, любви и верности в этом году лично познакомились, писал об их победе в республиканском конкурсе «Семья года». Поросёнковы - известная в районе и республике врачебная династия. Победная номинация «Семья - хранитель традиций» именно про них.

Спасибо за ваш жизненно важный труд и сохранение семейных ценностей. Любви и взаимопонимания, счастья и благополучия вашему дому!»

Напомним, что на республиканский конкурс «Семья года-2024» поступило 23 заявки из 12 районов республики. Всего участие в конкурсе приняли 117 человек.

Семьи готовили видеоролики, семейные фотографии, презентации, в которых они демонстрировали свои творческие и спортивные достижения, рассказывали о семейных традициях и секретах семейного счастья.

Александр и Галина Поросенковы на республиканском конкурсе были признаны победителями в номинации «Семья - хранитель традиций».