В Мордовии лекторы Российского общества «Знание» рассказали школьникам о возможностях построения карьеры

В Мордовии просветительские мероприятия Российского общества «Знание» стали частью образовательной программы в детских оздоровительных лагерях. Спикерами выступают высококвалифицированные специалисты – ведущие ученые и педагоги образовательных организаций, технологические предприниматели, IT-специалисты, представители бизнес-сообщества и фитнес-индустрии, общественные деятели и руководители общественных объединений.

Лекторами в проекте стали ведущий инженер по тестированию программного обеспечения IT-компании Симбирсофт Андрей Подгорнов, кандидат философских наук, советник при ректорате МГУ им. Н. П. Огарева Марина Мартынова, главный эксперт Росдетцентра, региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Инна Губина, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, фитнес-тренер Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Мария Игонина, и.о. Председателя Молодежного правительства Республики Мордовия Алина Таратынова. Они рассказали о том, как нейросети и искусственный интеллект помогут в профессии, об актуальных профессиях, региональных перспективах, профориентации и здоровом образе жизни.

Так, просветительские мероприятия трека Знание.Карьера проходят в инновационном бизнес-лагере на базе центра «Солнечная Мордовия». Темы, по которым проходят лекции, связаны с формированием востребованных карьерных и проектных компетенций.

«Для ребят в бизнес-лагере читают лекции опытные спикеры. Это темы, связанные с финансовой грамотностью, ведением переговоров, презентацией проектов, актуальных профессиях, искусственном интеллекте, тайм-менеджменте и другое. На современном рынке труда специалисты, в совершенстве владеющие данными знаниями и навыками, крайне востребованы. Поэтому крайне важно знакомить обучающихся с данными темами как можно раньше, еще в школе, задолго до начала карьерного пути», — отметил директор филиала Российского общества «Знание» в Республике Мордовия Олег Зарубин.