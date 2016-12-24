Мордовия лидирует в стране по доле инновационной продукции

Глава Мордовии Артём Здунов 7 августа принял участие в Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. Заседание Совета прошло в режиме ВКС и было посвящено роли субъектов Российской Федерации на новом этапе научно-технологического развития.

В обсуждении важной темы участвовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, вице-президенты Российской академии наук Владислав Панченко и Сергей Чернышев, главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, Госкорпорации «Ростех», а также руководители и представители деловых объединений и общественных организаций.

Игорь Комаров подчеркнул, что безопасность и развитие страны обеспечиваются надежной научной основой и прорывными технологиями. Указом Президента России технологическое лидерство определено одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Полпред напомнил о шагах, которые уже предприняты по поручению Владимира Путина по обеспечению технологического лидерства: принята концепция технологического развития до 2030 года, утверждена Стратегия научно-технологического развития, определены приоритетные направления НТР и перечень важнейших наукоемких технологий.

Дмитрий Чернышенко отметил, что важную роль играют общие усилия региональных команд в координации с бизнесом, вузами и научными организациями. Для этих целей в соответствии с обновленной Стратегией НТР в 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию. В 20 субъектах реализуется пилотный проект по разработке региональных государственных программ в сфере НТР, 7 из них – субъекты Приволжского федерального округа, в том числе Республика Мордовия.

Глава Мордовии Артём Здунов выступил на заседании Совета, рассказав о работе региона в этом направлении. Наша республика лидирует в стране по доле инновационной продукции. По итогам прошлого года на 50% увеличилось количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. На 40% вырос коэффициент изобретательской активности, на 23% - уровень коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Артём Здунов подчеркнул: «Главный принцип - научные исследования должны давать конкретные результаты».

Создание полного цикла производства оптоволокна и развитие отрасли биотехнологий остаются приоритетными проектами для республики. Также Глава Мордовии предложил обратить внимание на иностранные фармацевтические компании, которые злоупотребляют своими патентами и не держат обещаний по обеспечению российского рынка необходимыми препаратами. Таким образом, ведут себя как «собака на сене» - создают значительные неудобства нашим производителям.