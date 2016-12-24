В Мордовии трое заключенных ответят в суде за пропаганду «воровских традиций» на зоне

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, отбывающих наказание в одной из мордовских колоний. В зависимости от роли и участия каждого, им предъявлено обвинение за участие в деятельности экстремистской организации и покушение на незаконное приобретение наркотических средств.

По информации Следственного комитета по РМ, установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь фигурантов к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и ФСИН России.

По данным следствия, в 2022 году один из фигурантов во время отбывания наказания за совершение преступлений против собственности создал ячейку запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»). Этот деятель охмурил криминальными идеями других осужденных, и вместе с ними активно продвигал на зоне воровские понятия и преступные традиции среди сокамерников и препятствовал работе сотрудников колонии, призывая к этому и других сидельцев.

Следствие также установило, что в посылке с продуктами питания для одного из обвиняемых сотрудники исправительной колонии обнаружили наркотическое средство, которое пересылалось по его просьбе для личного потребления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.