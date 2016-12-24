До села Вырыпаево Ромодановского района сделают дорогу, чтобы жители не оставались «отрезанными от цивилизации»

По информации Госкомтранса РМ, 4 км автомобильной дороги до села Вырыпаево в Ромодановском районе нужно не просто капитально отремонтировать, а следует произвести полную реконструкцию.

В период непогоды автодорогу размывает, перевозчики отказываются выполнять маршруты общественного транспорта, а жители остаются «отрезанными от цивилизации».



Как сообщается, сейчас разработана проектно-сметная документация, по которой уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Осенью будет определена подрядная организация и начнутся подготовительные работы.

В следующем году по завершении всех работ дорога станет 4-й категории - 2 полосы движения, ширина проезжей части 6 м, максимально допустимая скорость движения 80 км/ч.