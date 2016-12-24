В Теньгушевском районе 23-летний парень выслушал приговор суда за покушение на дачу взятки

Попавший под уголовное преследование молодой человек в январе 2024 года через свою мать передал денежные средства в размере 85 тысяч рублей знакомому – чтобы тот обеспечил ему успешную сдачу экзамена для последующего получения водительского удостоверения.

Знакомый оказать такую помощь не планировал, но деньги взял и распорядился ими по собственному усмотрению.

По информации прокуратуры РМ, вину в совершенном преступлении молодой человек признал. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере двухкратной суммы взятки – 170 тысяч рублей.