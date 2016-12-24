В России проходит масштабный молодёжный форум «ОстроVа»

В Южно-Сахалинске стартовал масштабный молодёжный форум «ОстроVа», который продлится до 11 августа. Здесь собрались 500 участников в возрасте 14-35 лет из разных регионов страны, в том числе представитель Мордовии Максим Мухреев. Их жду три главных направления: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование» и «Карьера. Первые».

В первом из них, посвященном производству, поучаствуют 200 молодых специалистов из таких сфер как здравоохранение, нефтегазодобывающая промышленность, строительство и авиация, а также рестораторы и туроператоры. В «Образование» пройдут отбор 100 человек в возрасте до 35 лет. В их числе студенты, выпускники бакалавриата, магистратуры по отраслям водород, энергетика, экономика океана (биоресурсы, экология), АТР и логистика, беспилотная авиация.

Еще 50 участников от 14 лет смогут поучаствовать в направлении «Карьера. Первые». Это члены Движения Первых, победители или финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призеры спортивных соревнований, научных олимпиад, конкурсов искусств.

Также участники форума смогут попасть в кадровый резерв для ведущих предприятий страны или получить грант до 1 млн рублей на реализацию своих идей – защита проектов состоится на форуме.