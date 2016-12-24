В УФСИН по РМ прошел региональный этап Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного творчества работников УИС

В УФСИН России по Республике Мордовия прошел первый этап Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного творчества работников уголовно-исполнительной системы «Семья и служба, мы – едины!», приуроченный к Году семьи и 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие работники, ветераны уголовно-исполнительной системы, а также члены их семей. На фестивале были представлены вокальные и танцевальные номера, посвященные не только семье и любви, но и Родине, службе в уголовно-исполнительной системе.

В завершение конкурсанты получили дипломы победителей и участников, а также памятные призы.

Видеоматериалы победителей фестиваля направлены в центральный аппарат ФСИН России для участия во втором этапе конкурса.