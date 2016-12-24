Ущерб почвам от несанкционированной свалки в Зубово-Полянском районе Мордовии составил более 22 миллионов рублей

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия добивается взыскания более 22 миллионов рублей ущерба, причиненного окружающей среде в Зубово-Полянском районе.

Факт нарушения природоохранного законодательства и порчи земель был выявлен в ходе проведения выездного обследования в августе 2023 года. На земельном участке в лесном массиве с северо-восточной стороны от полигона ТКО в поселке Явас инспекторами надзорного ведомства было зафиксировано несанкционированное размещение отходов производства и потребления. Ветви деревьев, текстиль, стекло, битый кирпич, шифер, древесные отходы от сноса и разборки зданий навалены кучами высотой до 5 метров.

Общая площадь захламленной территории составляет 1710 м², а масса отходов IV класса опасности превышает 648 тонн.

В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что несанкционированная свалка находится на земельном участке, государственная и муниципальная собственность на который не разграничена. В соответствии с действующим законодательством ответственность за его надлежащее содержание и организацию мероприятий по охране окружающей среды лежит на местных органах власти, которые свои обязанности должным образом не исполнили.

В ведомстве отмечают, что в адрес Администрации Зубово-Полянского района Росприроднадзором было направлено претензионное письмо с требованием о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам. В случае отказа взыскание будет осуществляться в судебном порядке.