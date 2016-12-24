В Мордовии установили единовременную денежную выплату для защитников, которые заключат контракт до конца этого года

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«В соответствии с Указом Президента установили в Мордовии единовременную денежную выплату для наших защитников, которые заключат контракт до конца этого года. Её размер - 400 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма единовременных выплат и стимулирований при заключении контракта в республике составит - до 1 млн 300 тысяч рублей. Все действующие меры поддержки наших участников СВО и их семей сохраняются».