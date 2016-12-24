Мордовия вошла в топ-20 по количеству заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги заявочной кампании на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Заявки подали более 88 000 человек из всех регионов, из них 2209 - из Мордовии. Это - педагоги, студенты и управленцы. Лидером по количеству заявок на участие среди студентов стал Мордовский государственный педуниверситет имени М.Е. Евсевьева.



«Ценно, что ежегодно десятки тысяч человек из всех регионов России чувствуют потребность в профессиональном и карьерном развитии и становятся частью сообщества «Флагманы образования». В орбите проекта за четыре сезона - свыше 318 тысяч участников. Самое большое количество заявок в этом году поступило от педагогов - 57%. Студенты составляют 28% от числа регистраций, управленцы - 15%. Финалисты и победители прошлых сезонов проекта вошли в кадровый резерв всех уровней системы образования и получают новые назначения, как доказавшие свою экспертность профессионалы», - рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.



Одним из ключевых мероприятий проекта «Флагманы образования» станет одноименный профессиональный конкурс. Его первый этап стартовал 2 августа. По итогам будут сформированы рейтинги полуфиналистов среди управленцев и педагогов в каждом субъекте РФ. А студенты выйдут сразу в финал, который состоится в октябре.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию и войти в кадровый резерв системы образования России.