МЧС России приводит поучительную историю, как дети в Мордовии сожгли свой дом

По данным ведомства, в поселке Красноармейский Республики Мордовия два 8-летних мальчика жарили хлеб на костре во дворе. Ветер раздул угли: загорелись сарай, гараж и жилой дом. К счастью, ни дети, ни бабушка в доме не пострадали.

Пожар на 106 квадратных метрах был ликвидирован.

МЧС России напоминает о необходимости взрослыми присматривать за детьми, следует объяснить ребенку всю опасность игр с огнем.