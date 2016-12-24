МЧС России приводит поучительную историю, как дети в Мордовии сожгли свой дом

Репортер

По данным ведомства, в поселке Красноармейский Республики Мордовия два 8-летних мальчика жарили хлеб на костре во дворе. Ветер раздул угли: загорелись сарай, гараж и жилой дом. К счастью, ни дети, ни бабушка в доме не пострадали.

Пожар на 106 квадратных метрах был ликвидирован. 

МЧС России напоминает о необходимости взрослыми присматривать за детьми, следует объяснить ребенку всю опасность игр с огнем.

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