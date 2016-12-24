Мордовии выделяют более 37 миллионов рублей на строительство арендного жилья для сельских специалистов

Правительство России продолжает реализацию программы комплексного развития села. В рамках этой программы Мордовия получит более 37 миллионов рублей на строительство арендного жилья для специалистов, приезжающих работать в сельские районы. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Комментируя принятое решение, премьер-министр отметил, что для специалистов предусмотрена возможность выкупа таких домов или квартир при соблюдении ряда условий. Главное из них – постоянная работа в сельской местности.



«Рассчитываем, что мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семьи с детьми, улучшить условия проживания», – подчеркнул Председатель Правительства.



Всего за счет перераспределения средств федерального бюджета субсидии получат 18 регионов. В 2024 году на строительство арендного жилья для них будет дополнительно направлено более 1,4 млрд рублей. В общей сложности планируется построить порядка 19 тыс. кв. м арендного жилья.