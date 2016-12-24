Мордовия получит более 66 миллионов рублей на строительство 2 жилых корпусов в детском оздоровительном лагере «Орбита»

В 2024 году Правительством России будет направлен еще 1 миллиард рублей на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование из резервного фонда кабмина получат 13 регионов, отобранных по конкурсу. Это Бурятия, Крым, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области.

С помощью выделенных средств будет возведено более 30 жилых модулей общей вместимостью свыше 1,3 тыс. мест.

Мордовия получит более 66 миллионов рублей на строительство 2 жилых корпусов с возможностью круглогодичного размещения в детском оздоровительном лагере «Орбита» Кочкуровского района.