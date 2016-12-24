В Саранске 63-летний автомобилист ответит в суде за гибель женщины на пешеходном переходе

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя Саранска, который весной этого года на своей иномарке сбил женщину на пешеходном переходе. По статье о нарушении правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти человека, ему грозит до 5 лет неволи.

По данным следствия, 12 апреля этого года в 06.45 напротив дома № 21/1 по ул. Лодыгина обвиняемый за рулем автомобиля «Шевроле Авео» совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.