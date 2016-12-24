В Рузаевском районе в ходе рекультивации свалки укатали под землю 529 тысяч тонн мусора

В рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Рузаевском районе подходят к завершению работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Это одна из самых больших несанкционированных свалок в Мордовии – ее площадь составляет 21,7 га. За долгие десятилетия здесь накопилось более 529 тысяч тонн мусора.

Работы на объекте ведутся по графику. На завершающем этапе находится технический этап рекультивации. Все свалочные перемещены в котлован и утрамбованы. На них уложен изоляционный материал, который не дает выделяемым от мусора веществам проникать в воздух, почву и грунтовые воды. Далее, на изоляционный материал засыпается грунт. И остается последний этап – биологический.

На сегодняшний день фактическая готовность объекта составляет 90%. Окончание работ запланировано на осень 2024 года.