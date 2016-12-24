Мордовия болеет за учительницу из Саранска, которая вышла в полуфинал телепроекта «Классная тема!»

Уже в третий раз в нашей стране реализуется телепроект «Классная тема!», призванный популяризировать профессию педагога. В этом году на участие поступило 6,5 тыс. заявок. Присоединиться к проекту могли учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы.

Претендентам предстояло записать видеовизитку и пройти тестирование по своему предмету. В итоге из них были выбраны 35 полуфиналистов – 5 педагогов по каждому предмету. В их число попала учитель химии из саранского Центра образования «Высота» Екатерина Чугунова.

«Телевизионный проект «Классная тема!» третий год продолжает знакомить нас с талантливыми педагогами из разных уголков нашей страны. Сегодня мы приветствуем 35 полуфиналистов, которым предстоит провести яркие и запоминающиеся уроки, способные захватить внимание зрителя. Проект подтверждает, что наша страна богата чуткими и эрудированными учителями. Благодаря их увлеченности и любви к профессии ребята заряжаются жаждой знаний. И особенно важно, что наших участников поддерживают ученики и родители, которые внимательно наблюдают за проектом онлайн и в телеэфире», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Все полуфиналисты были приглашены в Москву на съемку роликов. Посмотреть их можно будет здесь: vk.com/klassnayatemashow.

Осенью путем народного голосования выберут 7 финалистов, которые проведут свои интересные и познавательные уроки для всей страны на телеканале «Россия 1».

«Впереди много работы – съемки в студии и народное голосование. Хочу выразить огромную благодарность Центру образования «Высота»! Спасибо за поддержку и веру в меня. С такой командой можно свернуть горы!», – прокомментировала Екатерина Чугунова.

Напомним, что победитель проекта сможет стать автором собственного образовательного шоу на одном из федеральных телеканалов.

«Классная тема!» реализуется по поручению Президента Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия» при информационной поддержке «ВКонтакте».