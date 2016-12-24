В Мордовии сельский автомобилист дважды за месяц попался пьяным за рулем

Плачевно закончились для 40-летнего жителя поселка Торбеево нетрезвые заезды по сельским дорогам на своем «Шевроле Ланос». Мужчина дважды за месяц попался пьяным за рулем патрулю ДПС и по приговору суда лишился автомобиля.

По информации МВД по РМ, днем 13 июня этого года в селе Хилково житель поселка Торбеево за рулем своей автомашины был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. По результатам освидетельствования у него было установлено алкогольное опьянение.

При проверке выяснилось, что в мае 2024 года он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение без права управления транспортным средством. На товарища было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

По приговору суда мужчине назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автомобиль «Шевроле Ланос», принадлежащий осужденному, был конфискован в доход государства.