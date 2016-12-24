Житель Новосибирской области хотел получить полмиллиона рублей путем обмана мирового судьи из Мордовии

По информации прокуратуры РМ, в июне этого года мировому судье в Темниковском районе поступило заявление от имени жителя Новосибирской области о выдаче судебного приказа по взысканию задолженности по заработной плате в размере более 470 тысяч рублей с одной из московских организаций, якобы, имевшей свое представительство в Темниковском районе.

Прокурорская проверка установила, что задолжавшая московская организация свою деятельность на территории Темниковского района никогда не осуществляла, а представленные в суд документы содержат ложные сведения.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело за фальсификацию доказательств по гражданскому делу.