В Мордовии определили победителей конкурса профессионального мастерства в сфере занятости

Участие во Всероссийском конкурсе на региональном уровне приняли 11 сотрудников службы занятости из 8 районов республики.

«Лучшим карьерным консультантом» стала Лариса Трегулова из Саранска. В службе занятости она оказывает содействие гражданам в поиске подходящей работы, начиная с консультации и помощи при регистрации на портале «Работа в России» и до их фактического трудоустройства. С начала этого года с ее помощью нашли работу 87 человек. Уже этой осенью Лариса Трегулова представит Мордовию на федеральном этапе конкурса.

В категории «Лучший кадровый консультант» победила Татьяна Иванова из Саранска. Она оказывает помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников, информирует население и работодателей о конъюнктуре на рынке труда.

Первое место в категории «Лучший профконсультант» заняла Елена Маркочева из Рузаевки. С начала этого года она оказала более тысячи услуг по профориентации.

Напомним, конкурс профессионального мастерства проводится в рамках комплексной модернизации службы занятости и призван стимулировать повышение квалификации сотрудников центров занятости и внедрение новых технологий.