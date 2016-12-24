В Мордовии активация льготного проезда по Социальной карте при оплате на почте будет идти с лагом в один день

Репортер

По информации Госкомтранса РМ, с сегодняшнего дня изменяется технология приема платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте в отделениях Почты России.

Прием платежей осуществляется в отделениях почтовой связи привычным способом – наличными денежными средствами, с выдачей плательщику фискального чека.

При этом, активация льготного проезда осуществляться не ранее следующего дня в транспорте, путем прикладывания Социальной карты к терминалу.

Эти изменения позволят принимать платежи во всех без исключения почтовых отделениях, вне зависимости от наличия в них аппаратов для активации карт.

В ведомстве рекомендуют вносить платежи за активацию льготного проезда по Социальным картам заблаговременно, не дожидаясь последнего дня предыдущего месяца. В этом случае активация льготного проезда на следующий месяц будет произведена в момент совершения очередной поездки.

Оплата льготного электронного проездного билета через банкоматы и мобильные приложения банков остается без изменений.

По вопросам обслуживания Социальных карт обращайтесь по телефону: 8 (8342) 333 – 222.

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