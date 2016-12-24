Операция «Нетрезвый водитель» позволила выявить на дорогах в Саранске семь подвыпивших автомобилистов

В Госавтоинспекции МВД по РМ озвучили итоги оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель», которая проводилась 26 июля в Саранске. В ходе рейдов были задержаны семь нетрезвых водителей, один из которых допустил данное нарушение повторно.

Как сообщается, на улице Ухтомского в Саранске инспекторами ДПС был остановлен 20-летний водитель мотоцикла, который пытался скрыться от полицейских. Молодой человек управлял транспортным средством с признаками опьянения – это подтвердилось после прохождения им медицинского освидетельствования. В отношении нарушителя инспекторами ДПС составлены административные материалы за езду в нетрезвом виде и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.

Еще один нарушитель был задержан на улице Ярославская в Саранске. 37-летний водитель, управляя автомашиной «БМВ», после употребления спиртных напитков решил прокатиться по городу. В ходе этих «покатушек» он совершил ДТП, повредив два припаркованных автомобиля. На нетрезвого водителя составили 4 протокола, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения и оставление места ДТП.

Уголовная ответственность грозит 36-летнему водителю автомашины «Хендай Солярис», который был остановлен патрулем ДПС на улице Борина в Саранске. Мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное нарушение, снова сел за руль в состоянии опьянения - он просто надеялся не встретить на своем пути экипаж ДПС.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и последующей сдачей теоритического экзамена на право управления транспортными средствами.