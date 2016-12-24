В Мордовии разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников предприятий

В Мордовии в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» выстраивается единая система укрепления общественного здоровья. В связи с этим отслеживаются три целевых показателя. По итогам первого полугодия 2024 года все они достигнуты.

Так, в Мордовии разработаны корпоративные программы по укреплению здоровья работников. Они внедрены на 15 предприятиях республики.

Во все муниципальных образованиях реализуются муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.

Кроме того, проведена информационно-коммуникационная кампания по мотивированию населения к ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

В рамках нацпроекта работа по пропаганде здорового образа жизни ведется среди всех возрастных групп. Особое внимание уделяется людям трудоспособного возраста.