Нацпроект помогает предпринимателю из Мордовии развивать бизнес по пошиву свадебных платьев и детской одежды

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помощь оказана Анастасии Скворцовой, которая занимается пошивом свадебных платьев и детской одежды.

Начав свое дело более 10 лет назад, девушка прошла путь от первого наряда, сшитого вместе с бабушкой, до участия в престижной международной выставке в Москве. Еще в юном возрасте Анастасия познакомилась с искусством пошива свадебных платьев.

«Я всегда хотела этим заниматься, и бабушка помогала мне, мы вместе придумывали наряды. Потом, классе в 7, я увидела на витрине платье с зеленой оборкой. Мне оно ужасно не понравилось, и я решила, когда вырасту, буду сама разрабатывать дизайн платьев, - вспоминает предприниматель. - Так и получилось, теперь у меня свое производство и магазин».

В развитии свадебного салона важную роль сыграл и центр «Мой бизнес» оказав бесплатное содействие в налаживании деловых связей, продвижении бизнеса и масштабировании производства. Благодаря центру Анастасия принимает участие в выставках, получает консультации экспертов и пользуется другими мерами поддержки.

Все это позволило ей вывести свое дело на новый уровень. В ближайшем будущем предприниматель планирует открыть новое пространство, включающее швейный цех, примерочную и магазин. Это станет важным шагом в развитии предпринимательской инициативы.

Благодаря поддержке нацпроекта Региональный центр инжиниринга АУ «Технопарк – Мордовия» помог Анастасии Скворцовой получить услугу по сертификации швейных товаров.

«Очень здорово, что нацпроект открывает новые возможности для моего бизнеса. Без господдержки я бы вряд ли справилась», — отмечает Анастасия.