В Мордовии 19-летний парень без водительских прав угробил в дорожной аварии 20-летнего пассажира

По информации Госавтоинспекции республики, 30 июля в Атяшевском районе около полуночи на автодороге «Комсомольский – Атяшево – Ардатов – Тургенево» не имеющий водительского удостоверения 19-летний молодой человек стал виновником дорожной аварии.

По предварительным данным, управляя автомашиной «Лада Приора», он не обеспечил безопасную скорость в конкретных дорожных условиях и не справился с управлением – легковушка вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась.

В результате ДТП 20-летний пассажир автомашины скончался на месте происшествия, 19-летний пассажир самостоятельно обращался в Атяшевскую районную больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой. У водителя взяли кровь на анализ.