В Мордовии фонд «Защитники Отечества» помог семье погибшего участника СВО решить жилищный вопрос

Как отмечается в информации регионального филиала фонда, в организацию обратилась опекун погибшего участника СВО Екатерина Коробкова. Ее внук Александр погиб в марте 2023 года при выполнении задач специальной военной операции.

У мужчины остался трехлетний сын. Малыш вместе с мамой проживал в квартире, которая была предоставлена его отцу по договору социального найма. Гибель родителя могла повлечь расторжение договора и грозила семье выселением из квартиры.



При содействии заместителя руководителя фонда по юридическим вопросам Ольги Филипповой был составлен иск о признании сына погибшего членом семьи нанимателя жилья. Пролетарский районный суд принял решение в пользу ребенка и обязал городскую администрацию исключить жилье из специализированного жилищного фонда. Теперь договор соцнайма заключен с мамой ребенка, действующей в его интересах. Решение вступило в законную силу.



«Сердечно благодарю фонд за помощь, - сказала Екатерина Николаевна. - Такого душевного и чуткого отношения я не встречала нигде! Теперь я спокойна за семью, она находится под защитой».