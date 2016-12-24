Бывший директор ЦСКА, уроженец Саранска Михаил Барышев осужден за взятки на десятки миллионов рублей

Бывший директор ЦСКА, уроженец Саранска полковник Михаил Барышев обвинялся в получении взяток на сумму около 24 миллионов рублей при организации Всемирных зимних военных игр.

К моменту ареста в ноябре 2018 года наш тогда еще 41-летний земляк успел сделать головокружительную карьеру - он смог покомандовать «кремлевским» полком, поработать в центральном аппарате Федеральной службы охраны, «порулить» спортклубом ЦСКА и, наконец, занять видную должность в Министерстве обороны России - начальника Главного управления по работе с личным составом. Говорят, он даже примеривал генералскую должность, но тут грянуло расследование.

Взяли Михаила Барышева за коррупцию при подготовке к Всемирным зимним военным играм в Сочи. Они собрали в феврале 2017-го около тысячи военных спортсменов из 26 стран мира.

Барышев занимал тогда должность руководителя ЦСКА - федерального автономного учреждения Минобороны РФ. Следствие доказало, что он со своими подчиненными решил погреть руки на этом масштабном военно-спортивном форуме. Брать деньги решили по известной схеме - откатами с «понимающих правила игры» коммерсантов, задействованных в обеспечении Всемирных военных игр.

В военном следственном управлении утверждают, что Барышев с подельниками брал откаты с трех фирм - RedSys, Forward и «Пять семерок». Все эти эпизоды были квалифицированы как получение взяток в особо крупном размере.

Также Барышеву вменялись махинации со средствами внебюджетного фонда «Спортивные инициативы ЦСКА», который он контролировал. Наконец, нашего земляка обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий.

Московский гарнизонный военный суд путем частичного сложения наказаний приговорил Михаила Барышева к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его обязали заплатить крупный штраф, лишили орденов Почета и Дружбы, звания полковника и на десять лет запретили занимать руководящие должности