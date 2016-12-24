На приеме у Владимира Чибиркина жители Краснослободского района пожаловались на аварийные фонарные столбы и отсутствие воды

В саранском Штабе общественной поддержки председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин провел прием граждан. На приеме жители сел Старое Синдрово и Старая Авгура Краснослободского района обратились с просьбами о реконструкции уличного освещения на территории населенных пунктов.

Эта проблема стоит перед сельчанами уже не первый год. В Старой Авгуре требуется замена старых деревянных столбов на одной из улиц села. Они давно пришли в негодность и находятся в аварийном состоянии. Такие же проблемы и в Старом Синдрове. Кроме того, там уже более года отсутствует уличный фонарь около дома многодетной матери. Владимир Чибиркин пообещал, что лично подарит современный светодиодный фонарь для освещения прилегающей к дому территории.

Председатель республиканского парламента в ходе приема связался с главой Краснослободского района и дал поручение о подготовке соответствующих документов на замену аварийных столбов. На основе подробного анализа ситуации вопрос об установке новых световых опор будет решаться с группой «Россети».

В селе Старое Синдрово существует еще одна серьезная проблема - отсутствие нормального водоснабжения. Причина состоит в том, что плохо работает насос на водонапорной башне. Жители нескольких улиц села уже два месяца фактически сидят без воды. Владимир Чибиркин предложил создать выездную комиссию, которая проведет соответствующую проверку, и по ее итогам вопрос будет решен совместно с руководством района.