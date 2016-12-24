В Мордовии наградили лучших работников сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг

26 июля в Доме Республики, в канун Дня работника торговли, состоялось торжественное награждение лучших представителей торговой отрасли, а также сферы общественного питания и бытовых услуг.

«Сегодня в сфере торговли республики трудятся более 50 тысяч человек, добросовестно и ответственно выполняющих свою работу, - отметил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков. - За 2023 год оборот розничной торговли сложился в объеме 185,4 млрд. рублей, что на 31,8% выше уровня 2022 года. По темпу роста объема оборота розничной торговли среди регионов ПФО Республика Мордовия занимает 1 место, среди субъектов Российской Федерации - 2 место».

На торжественном мероприятии было вручено более 39 наград работникам торговли, общественного питания и бытовых услуг, работающих во всех муниципальных районах республики и столице Мордовии.

Также, в ходе награждения были подведены итоги республиканского конкурса в номинации «Лучшего предприятия потребительского рынка РМ». Из рук Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Ивана Горина награды получили коллективы АО «ТК Центральный», сети магазинов ТД «Парикмахер», магазина «СтройХозторг», медовой лавки «ЛЕВ И ПЧЁЛКА», ООО «ТКМ», ООО «Сергей», а также пиццерии «Милано», кафе «Семейное», автомойки и шиномонтажа «Дакар».