Двое молодых парней из Рузаевки отправятся на зону за «инкассаторские» визиты к жертвам мошенничества

Двое жителей Рузаевки в возрасте 19-и и 22-х лет ответили в суде за участие в мошеннических акциях, в результате которых у жителей Мордовии и Пензенской области обманом были изъяты более 3 миллионов рублей. Парни обвинялись в мошенничестве и покушении на него в составе организованной группы.

Как сообщает МВД по РМ, осенью прошлого года в полицию поступило сообщение от двух пожилых жительниц Чамзинского района о совершенных в отношении них мошенничествах. Обман женщин был построен по сценарию о мнимых ДТП, виновниками которых оказались их родственники.

После телефонных разговоров с неизвестными, пенсионерки согласились передать курьеру наличные деньги, чтобы их близкие могли решить все свои проблемы. В общей сложности они передали злоумышленникам денежные средства на сумму свыше 1 миллиона рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности приезжавших за деньгами курьеров были установлены. Ими оказались двое молодых парней из Рузаевки. Еще один криминальный гонец из Нижнего Новгорода был застигнут полицейскими в момент совершения преступления.

В ходе расследования была установлена причастность задержанных к аналогичным мошенническим акциям на территории Большеберезниковского и Кадошкинского районов республики, а также Пензенской области. Всего жертвами телефонных аферистов стали девять человек, которые лишились более 3 миллионов рублей.

Примечательно, что предложение об «инкассаторской» подработке молодым людям поступило в приложении для знакомств.

Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 7, 5 лет лишения свободы, его соучастнику – 3, 5 лет лишения свободы. Наказание жители Рузаевки будут отбывать в колонии общего режима.