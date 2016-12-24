В загородных летних оздоровительных лагерях Мордовии дети отдыхают без инфекционных потрясений

По информации Управления Роспотребнадзора по РМ, за вторую смену в загородных летних оздоровительных лагерях республики отдохнуло более 2 тысяч детей.

Специалистами ведомства в ходе профилактических визитов и контрольно-надзорных мероприятий проводились оценка меню и контроль качества питания, были отобраны и исследованы пробы питьевой воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовых блюд по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям. Также брались пробы из открытых водоемов, используемых для купания, и песка (почвы) с территорий игровых площадок.

Сообщается, что удельный вес не соответствующих нормативным требованиям проб из числа исследованных составил 0,5 %. При этом, случаев инфекционных заболеваний в загородных летних оздоровительных лагерях не зафиксировано.