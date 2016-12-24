Предприятия АПК Мордовии в 2024 году отправили на экспорт продукции на сумму более чем 19 млн долларов

Плановый показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК Республики Мордовия» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на 2024 год составляет 38,9 млн. долларов США в текущих ценах. По состоянию на 1 июля 2024 года экспорт продукции предприятий АПК республики составил 19,5 млн. долларов США, или 50 % от планового значения.

Для предприятий АПК, отправляющим продукцию на экспорт, предусмотрены меры государственной поддержки.

Так, российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» из федерального бюджета предоставляются субсидии. Экспортоориентированному предприятию банк предоставляет льготный краткосрочный или инвестиционный кредит со ставкой 1-5%.

Также на субсидию могут рассчитывать юридические лица, которые выполняют комплекс работ, осуществляемых в целях оценки соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировку и хранение, испытания и т.д. Размер субсидии от 50 до 90%, он зависит от объема фактически понесенных затрат.

Юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям из федерального бюджета выделяются средства на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Размер субсидии составляет до 50 % стоимости перевезенной продукции и зависит от вида транспорта, его количества и от суммы фактических затрат.

Ветеринарным лабораториям возмещается не более 100 % понесенных ими затрат на капитальный ремонт здания (помещения) лаборатории, приобретение оборудования, обучение сотрудников и проведение испытаний.

Кроме того, компенсируется часть затрат на производство масличных культур по ставкам из расчета на 1 тонну реализованных или отгруженных на собственную переработку масличных культур. Ставки определяются органом исполнительной власти субъекта РФ. Также компенсируется часть затрат на реализацию гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в оборот.

Еще одна мера поддержки – это субсидии на строительство и модернизацию объектов по переработке продукции, транспортировка которой осуществляется до конечных пунктов назначения, и включают в себя предприятия по глубокой переработке зерна, по переработке масличных культур, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.