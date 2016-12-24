В Мордовии прошел траурный митинг в память о погибшем в зоне СВО полковнике Дмитрии Барашкине

В поселке Кочкурово прошел траурный митинг в память о погибшем в зоне СВО военнослужащем российской армии полковнике Дмитрии Барашкине. Он был уроженцем Кочкуровского района, профессиональным военным, исполнял воинский долг перед Родиной, в том числе в зоне активных боевых действий специальной военной операции.



«Вы воспитали настоящего героя. Сегодня вся Мордовия скорбит вместе с вами», – обратился к родителям офицера военный комиссар республики Игорь Тихомиров.



Соболезнования от Главы Мордовии Артёма Здунова семье Дмитрия Барашкина передал Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин. «Дмитрий Анатольевич до конца был верен присяге. Был храбрым воином и надежным боевым товарищем, который пользовался большим уважением. Он во всем был примером для земляков и тех, кто рядом с ним служил и работал во благо Отечества. Светлая память о защитнике Родине навсегда останется в наших сердцах», – сказал Владимир Чибиркин.



Врио заместителя войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Дмитрий Черненко отметил боевые заслуги Дмитрия Барашкина. При отражении контрнаступления ВСУ на нем держались десятки километров фронта. И он успешно выполнил боевые задачи.

«Мы будем помнить о нем, как об одном из лучших офицеров страны», - заключил Дмитрий Черненко.



За время службы в Вооруженных Силах России полковник Дмитрий Барашкин был отмечен госнаградами, среди них – орден Мужества (посмертно). На траурном митинге состоялась церемония передачи государственного флага России и наград погибшего офицера его семье.