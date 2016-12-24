История ветерана СВО из Мордовии вошла в новый сборник Захара Прилепина

В Москве состоялась презентация второго сборника рассказов и стихов, авторами которых являются участники СВО. Он издан при поддержке фонда «Защитники Отечества» и называется «Нет уз святее товарищества».



В сборник вошли 43 произведения, отобранные писателем Захаром Прилепиным из 750 историй со всей страны, поступивших в филиалы фонда. В том числе – рассказ ветерана СВО из Мордовии Сергея Пронькина.

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Сергей Пронькин отправился на фронт в качестве добровольца. Выполнял обязанности командира мотострелковой роты, участвовал в боевых действиях на территориях населенных пунктов Мариуполь, Волноваха, Счастье и Кременная. Во время боев попал под артобстрел и получил тяжелую травму, которая не позволила продолжить службу.



Его рассказ под названием «Поляки напали» - курьезная история бойца с позывным «Эрьзя», который в потемках перепутал чужой «Урал» со своим и принялся выгонять из техники военнослужащего из Москвы. При этом «Эрьзя» заговорил на родном языке. Сослуживец спросонья испугался непонятной речи и решил, что напали поляки, поднял по тревоге весь взвод.



«Все фронтовые истории важны и нужны, - говорит Пронькин. – Благодаря им общество узнает о происходящем в зоне СВО из первых уст, о ребятах, которые несут нелегкую службу. Благодарю фонд «Защитники Отечества» за поддержку ветеранов и сохранение исторической правды! Наши истории необходимы подрастающему поколению, которое должно воспитываться на примерах патриотизма и любви к Родине».



Первый сборник рассказов ветеранов СВО вышел в свет в феврале под названием «Жизнь за други своя». В него также вошла история ветерана СВО из Мордовии Рената Исмаилова, который рассказал о службе вместе с отцом Миразымом с позывным «Батя».