Молодежь Мордовии может принять участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Семья и культурные традиции народов России»

Жители Мордовии в возрасте от 7 до 22 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Семья и культурные традиции народов России».

Богатство и разнообразие культурных традиций своего народа предлагается продемонстрировать в пяти номинациях: «Музыка», «Танец», «Ремесло», «Общественный проект» и «Семейная история».

Работу можно подготовить индивидуально или коллективом. Заявки принимаются до 20 августа на сайте. Участие бесплатное.



Финал конкурса-фестиваля пройдет в Москве 19 и 20 октября. Финалисты побывают на экскурсиях, познакомятся с единомышленниками со всей страны, получат признание от профессионального жюри. Кроме того, победителей ждут призы: лазерные проекторы, умные колонки, фотоаппараты и т.п.