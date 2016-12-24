Прошла рабочая встреча Артёма Здунова и заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько

В Москве 24 июля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем Министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько. Обсуждалась вопросы обновления коммунальной инфраструктуры республики. В частности, речь шла о реконструкции очистных сооружений городского округа Саранск мощностью 225 000 куб. м./сутки.

Артём Здунов и Алексей Ересько обсудили также включение в федеральные программы мероприятия по реконструкции участка самотечного канализационного коллектора № 4 (от ул. Победы до пр.60 лет Октября) и самотечного канализационного коллектора № 7 в Саранске, строительство и ремонт сетей водоотведения и канализации в муниципальных районах и столице региона.

Обсуждалось и включение ряда объектов по очистке сточных вод в новый национальный проект «Вода России». Мордовия – активный участник федерального проекта «Чистая вода». Глава Мордовии рассказал, что с 2019 года в республике построено и реконструировано 12 объектов водоснабжения. Доля жителей республики, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, сейчас превышает 90 %, городского населения – почти 95 %.

В настоящее время в рамках проекта строятся сети водоснабжения и водонапорные башни в Краснослободске – работы планируется завершить до конца года. В федеральные проекты по модернизации системы коммунальной инфраструктуры планируется включить еще 22 объекта водоснабжения.

В ходе встречи также были затронуты вопросы благоустройства общественных территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.