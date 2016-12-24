Обвиняемый в хищении 16 миллионов рублей директор ООО «Мостострой» останется под домашним арестом

Ленинский районный суд Саранска отказал в удовлетворении ходатайства следователя об изменении директору ООО «Мостострой» 32-летнему Андрею Ташкаеву меры пресечения на заключение под стражу. Обвиняемый в хищении бюджетных средств руководитель строительной компании останется под домашним арестом.

Напомним, что хищения бюджетных денежных средств выявили сотрудники УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД. По данным следствия, деньги разворовывались строительной компанией ООО «Мостострой» при исполнении федеральных программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2018 по 2023 годы в рамках 6 государственных контрактов компания осуществила ремонтные работы мостов и путепроводов в Саранске и районах Мордовии.

При этом, руководитель ООО «Мостострой» по итогам исполнения контрактов предоставил в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска заведомо подложные документы с указанием «фантомных» работ.

Так, им были предоставлены заведомо подложные документы о якобы оказанных по муниципальным контрактам работах по обработке береговых опор, промежуточных опор, пролетных строений при реконструкции мостов и капитальном ремонте путепроводов. Кроме этого, согласно заключенным контрактам, должна была производиться обработка водоотталкивающей пропиткой бетонной конструкции мостов в городе Саранске и Дубенском районе.

Проведенные строительно-технические исследования выявили фиктивную отчетность. Сумма причиненного ущерба бюджету региона составляет более 16 миллионов рублей.

В отношении директора ООО «Мостострой» Андрея Ташкаева были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следователь в ходатайстве указывал, что Ташкаев в период нахождения под домашним арестом неоднократно допускал нарушение возложенных на него запретов, а именно общался со свидетелями по уголовному делу и иными лицами, которые могут являться свидетелями по делу. Сам Андрей Ташкаев и его защитник возражали против заключения под стражу

Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд указал, что следствием не представлено суду обоснованных доказательств нарушения Ташкаевым запретов в рамках избранной в отношении него меры пресечения.

Постановление в законную силу не вступило.