В Доме Республики рассмотрели план дорожных работ на 2025 год

Глава Мордовии Артём Здунов 23 июля провел рабочее совещание, в ходе которого был представлен план по ремонту автомобильных дорог регионального значения. Обсуждались предстоящие работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

О запланированных к ремонту участках (они есть во всех районах республики) подробно рассказал председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Мордовии Валерий Кандрин. В 2025 году работы планируется провести на 56 участках дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью свыше 214 км. Кроме того, сформирован резерв дорог, требующих ремонта. В него вошло 32 объекта общей протяженностью почти 140 км.

Также в плане значатся два капиталоемких объекта – это дорога по улице Строительной в Саранске и путепровод по улице Бедно-Демьяновской в Рузаевке.

«Все объекты включены в план по результатам инструментальной диагностики, по согласованию с муниципальными районами. Приоритетность отдавалась участкам с интенсивным движением, с действующими школьными маршрутами и маршрутами общественного транспорта», - подчеркнул Валерий Кандрин.

Было отмечено, что на все включенные в план объекты есть проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы.

Артём Здунов заострил внимание на необходимости оперативного проведения торгов и заключения контрактов с подрядными организациями. Это позволит дорожникам своевременно и по приемлемым ценам закупить необходимые строительные материалы.