В Мордовии за неделю приняли 11 решений о депортации иностранных граждан за пределы РФ

Такие данные приводятся в информации Управления по вопросам миграции МВД по РМ. Сотрудники подразделения провели проверки в период с 15 по 21 июля в жилом секторе и местах трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

В результате проверок было выявлено 19 административных правонарушений. Принято одно решение об административном выдворении и 11 решений о депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

За нарушение законодательства в сфере миграции иностранцам в 10 случаях отказали во въезде на территорию России.