В Мордовии специалисты Росприроднадзора завершили комплексное обследование большой несанкционированной свалки

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия продолжает работу в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В двух километрах от села Большое Игнатово Мордовии завершено комплексное обследование несанкционированной свалки, общая площадь которой превышает 25 тысяч кв.м.

По информации ведомства, в ходе осмотра территории было зафиксировано, что с одной стороны объект граничит с лесным массивом. С северной стороны находится открытый участок - поле, на котором видны следы работы техники по расчистке территории и сдвигания размещенных отходов на территорию свалки.

В ходе обследования на земельном участке были зафиксированы многочисленные навалы твердых коммунальных и строительных отходов высотой до одного метра (бумага, картон, текстиль, резина, древесные, полимерные отходы и т.п.).

Совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» проведена аэрофотосъемка местности и геодезические работы, что позволило определить фактические границы захламленной территории. Также осуществлен отбор проб отходов, почвы, природной воды в ближайших водоемах и атмосферного воздуха на самом объекте и в контрольных точках на границе жилой застройки.

Результаты комплексного обследования направлены для принятия дальнейшего решения в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия.