На этапе Кубка России по BMX спорту велоэкстремалы Мордовии завоевали 5 медалей

25-27 июля Саранск вновь примет у себя участников и гостей Альфа-Банк Чемпионата и Первенства России по велосипедному спорту BMX в дисциплине «Рейс». Главный национальный старт пройдет на единственной в стране трассе олимпийского уровня «Суперкросс» с 8-метровой горкой.

В преддверии этого большого спортивного праздника в столице Мордовии разыграли очки и награды очередного этапа Кубка страны.



По информации Минспорта РМ, соревнования завершились классической гонкой, победители и призеры в которой определяются по итогам двух дней:



1 место - Ярослава Бондаренко (Москва), Александр Катышев (Республика Мордовия)

2 место - Виктория Васькова (Санкт-Петербург), Евгений Комаров (Омская область)

3 место - Майя Савина (Иркутская область), Владислав Неяскин (Республика Мордовия).



Также медали спортсменам принесла гонка на время:

1 место - Ярослава Бондаренко (Москва), Александр Катышев (Республика Мордовия);

2 место - Светлана Адмакина (Мордовия), Владислав Неяскин (Республика Мордовия);

3 – место - Майя Савина (Иркутская область), Никита Ермаков (Москва).



Результат выступления членов сборной команды Мордовии - 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая медали.