В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за сутки составили свыше 40 протоколов за тонировку и громкий выхлоп авто

Как сообщается, в ходе рейдов отдельное внимание уделялось незаконному внесению изменений в конструкцию транспортных средств, чрезмерной тонировке и установке дополнительного акустического оборудования в автомашинах.

За один день проведения мероприятий в Саранске было выявлено более 40 подобных нарушений. Сразу несколько водителей были привлечены к административной ответственности за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума. С помощью специального прибора инспекторами технического надзора проводились измерения, значения которых в ряде случаев превышали допустимые нормы.

Один из водителей, привеченный к административной ответственности, установил на транспортном средстве своего автомобиля дополнительные динамики и усилители, пояснив, что это его хобби. В отношении молодого человека инспекторами ДПС был составлен административный материал по ст. 12.5 КоАП РФ и выдано требование - устранить техническую неисправность в 10-дневный срок, иначе регистрация его транспортного средства будет прекращена.

Одно из самых частых нарушений – тонировка на передних боковых и лобовом стекле автомашины, не соответствующей требованиям ГОСТа. В отношении каждого нарушителя были составлены административные материалы и выданы требования об устранении указанных неисправностей.