27 июля в селе Большое Игнатово пройдет Республиканский национально-фольклорный праздник «Велень озкс»

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
На празднике состоится гала-концерт мастеров искусств и творческих коллективов республики и российских регионов, пройдет чествование тружеников и жителей села.
Для гостей праздника проведут презентацию национальных подворий. Все желающие смогут приобрести сувениры на выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
Также в программе предусмотрены национальные спортивные состязания и сельские молодежные игры.
Начало праздника в 10.00.
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В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет