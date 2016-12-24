27 июля в селе Большое Игнатово пройдет Республиканский национально-фольклорный праздник «Велень озкс»

Культура

На празднике состоится гала-концерт мастеров искусств и творческих коллективов республики и российских регионов, пройдет чествование тружеников и жителей села.

Для гостей праздника проведут презентацию национальных подворий. Все желающие смогут приобрести сувениры на выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.

Также в программе предусмотрены национальные спортивные состязания и сельские молодежные игры.

Начало праздника в 10.00.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые рубежи

В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет

1
Заказать рекламу
1
1
1