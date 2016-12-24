Глава Мордовии встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в России в Нижнем Новгороде

18 июля Артём Здунов встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Нижнем Новгороде Олегом Дикуном, который находится в Мордовии с рабочей поездкой. В рамках поездки состоялось знакомство дипломата с промышленным, сельскохозяйственным, научным и культурным потенциалом республики.

Артём Здунов отметил, что между Мордовией и Беларусью действует соглашение о сотрудничестве, утверждена дорожная карта совместных мероприятий по разным направлениям.

«Путь правильный – взаимоотношения Мордовии и Беларуси поддерживаются руководителями наших стран. К взаимодействию уже подключились и муниципалитеты - Атяшевский район республики и Червенский район Минской области, - отметил Артём Здунов. - Внешнеторговый оборот за прошлый год вырос на 18,4 % - это хороший показатель. Темпы не снижаем, наращиваем!»

Среди основных продуктов, которые Мордовия поставляет в Беларусь: кабельно-проводниковая продукция и полупроводниковые приборы, железнодорожные вагоны, алюминий и изделия из него. Реализован важный совместный проект – в Мордовии заработал многофункциональный центр по реализации и техническому сопровождению сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусского производства. Один из важных проектов по продвижению сотрудничества – оборудованные на базе шасси МАЗ ремонтные мастерские. Они активно презентуются, в том числе, на крупных международных форумах.

Активно развивается взаимодействие Мордовского госуниверситета с научно-образовательными организациями Беларуси. МГУ контактирует с 15 вузами республики. Медицинские учреждения Мордовии и Беларуси регулярно обмениваются опытом по самым разным направлениям. Сейчас особенно актуальны вопросы реабилитации и адаптации участников СВО – в этом у медиков из Беларуси наработан хороший опыт. Представители культурной сферы также наращивают взаимодействие с соседним государством – в текущем году артисты Мордовии приняли участие во всемирно известном фестивале «Славянский базар».

Артём Здунов заострил внимание: соседей могут заинтересовать новые направления в фармацевтике и производимое в Мордовии оптическое волокно – наша республика единственный его производитель в ЕврАзЭс.

Олег Дикун поблагодарил за теплый прием. За два дня он успел посетить ведущие промышленные предприятия, познакомиться с культурой Мордовии.

«У нас много общего и достаточно точек роста! Обсудили с представителями промышленного комплекса возможные направления расширения взаимодействия. Отмечу, что экономические показатели по поставкам продукции между нашей страной и республикой за первое полугодие этого года уже превысили уровень 2023 года. Это говорит о многом, - подчеркнул Олег Дикун. – Интересная встреча прошла в МГУ имени Огарева. Думаю, что это отправная точка для взаимодействия не только в образовательной сфере, но и в прикладной. Будем работать над тем, чтобы наше научное сотрудничество переросло в реальную плоскость и совместный проект».