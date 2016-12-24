Жителя Мордовии за пристрастие к растительной «дури» отправили в колонию на 6,5 лет

Неутолимое влечение к марихуане стоило 34-летнему жителю Темниковского района долгих лет неволи в колонии строго режима. За последние годы он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за изготовление и хранение запрещенных веществ с целью личного потребления и за покушение на сбыт наркотических средств.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что семена конопли фигурант дела заказал в прошлом году по интернету. В дальнейшем он оборудовал в своей бане наркотеплицу для выращивания конопли - приобрел для нее лампы, удобрения и специальное оборудование. Мужчина даже презрел трехлетний условный срок по приговору суда, который он получил в 2022 году за аналогичные деяния.

В феврале этого года оперативники УНК регионального МВД изъяли в жилище сельчанина 30 свертков с марихуаной, а также россыпь наркотического средства и части конопли в высушенном виде. В надворных постройках полицейские обнаружили 20 горшков с кустами наркосодержащего растения. Общая масса запрещенных веществ составила более 950 граммов.

По словам задержанного, свертки с расфасованной марихуаной он хранил с целью дальнейшего сбыта, а остальное наркотическое средство заготовил для личного употребления.

Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания житель Темниковского района получил 6,5 лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима.