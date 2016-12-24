Проходит прием заявок на первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»

Одним из самых ярких событий Фестиваля Движения Первых стало открытие первого Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» Конкурс, объединяющий педагогов, советников по воспитанию, специалистов силовых ведомств и участников боевых действий, стартовал накануне Торжественной церемонии открытия Фестиваля. Открытие конкурса прошло в Доме Молодежи, где собралось больше 300 наставников и участников Движения Первых. Старт конкурса «Быть, а не казаться!» объявил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

«Конкурс «Быть, а не казаться!» очень важен, потому что воспитание возможно только на примерах. Наставник, когда общается с детьми, которых ему доверили, не знает, кто перед ним: будущий врач, будущий олимпийский чемпион, или герой, или будущий президент, или будущий многодетный отец или многодетная мама. Поэтому у наставников нет маленьких дел, маленьких проектов, маленьких начинаний, маленьких ошибок – все имеет огромное значение. В нашей стране очень много наставников, только классных руководителей – 800 тысяч педагогов. Очень важно, чтобы наставниками были люди, которые являются примерами, а не только кажутся ими. Я желаю вам, чтобы в ходе конкурса были выявлены и поощрены именно такие люди», – сказал во время открытия конкурса Сергей Новиков.

Конкурс наставников «Быть, а не казаться!» реализуется Движением Первых совместно с программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Центром «Воин», Министерством просвещения России и Ассоциацией волонтерских центров.

Конкурс направлен на создание сообщества наставников военно-патриотического воспитания и формирование кадрового резерва наставников. Участниками станут более 50 000 представителей системы патриотического воспитания: педагоги, специалисты в сфере воспитания, советники по воспитанию в образовательных организациях, участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, участники патриотических проектов, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, курсанты и обучающиеся кадетских и казачьих классов.

Участниками конкурса могут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше. Прием заявок открыт на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф .

«Наставнический конкурс «Быть, а не казаться!» - важная веха в развитии системы воспитания в России. Он станет частью единой экосистемы военно-патриотической игры Движения Первых «Зарница 2.0», базой для кадровой поддержки всей сферы патриотического воспитания. Уже в этом году мы планируем привлечь к участию в конкурсе более 50 000 педагогов, советников по воспитанию в образовательных организациях, участников боевых действий, специалистов силовых ведомств, курсантов кадетских и казачьих классов», — сказал председатель Правления Движения Первых Григорий Гуров.

Всероссийский конкурс среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» пройдет в несколько этапов. Сразу после прохождения регистрации участников ждет первый – отборочный этап, включающий в себя видеовизитку, тестирование для оценки профильных знаний, участие в проектах партнеров, прохождение обучающего видеокурса и решение кейсов патриотического воспитания. В итоге участникам предстоит разработать

и представить авторский проект в сфере патриотического воспитания.

Финал конкурса состоится в сентябре в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием

и круговое собеседование.

Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие в других проектах Движения Первых и войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «Воин».

«Молодежь – это не только наше будущее, но и наше настоящее. И наша задача, чтобы будущее поколение росло в свободной независимой стране на традиционно-нравственных ценностях, чтобы никто не посмел поколебать нашу веру и волю. Я уверен, что этот конкурс позволит нам найти таких специалистов, которые поведут нашу страну вперед, к будущим победам», — заметил военнослужащий СВО, заместитель командира интербригады «Пятнашка» Алиас Авидзба.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

«Будущий наставник» – для претендентов без опыта работы в сфере патриотического воспитания;

«Молодой наставник» – для специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы до 3 лет или участников боевых действий;

«Наставник-профессионал» – для специалистов с опытом работы от 3 лет в сфере наставничества в военной службе/спортивной подготовке или реализации государственной молодежной политики;

«Наставник специальной подготовки» – для руководителей или инструкторов патриотических клубов, специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы более 5 лет, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации или военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку).

Специальной внеконкурсной категорией является номинация «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов, имеющих опыт успешного сопровождения участия педагогов и специалистов в конкурсах профессионального мастерства, со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей

и молодежи не менее 25 лет или имеющих выдающиеся достижения в наставничестве.

Специалисты в области патриотического воспитания смогут познакомиться с современными образовательными технологиями, разработать и представить свои проекты, методические материалы и тематические сценарные планы, повысить образовательные компетенции, перенять передовой опыт в сфере наставничества.